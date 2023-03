Il fighter italiano adesso può riprendere la scalata verso una chance per il titolo.

19-03-2023 13:07

Marvin Vettori torna a combattere nell’ottagono in Ufc e non lascia scampo a Roman Dolidze: il fighter di Mezzocorona vince per decisione unanime. Una nuova versione del 29enne azzurro, che a furia di calci alle gambe ha fiaccato l’avversario.

Marvin Vettori torna a vincere, confermandosi tra i primi 4-5 pesi medi al mondo. Adesso, il combattente italiano può riprendere la scalata verso una nuova chance per il titolo.