Ufficiale Criscito al Toronto

29-06-2022 23:29

Adesso è ufficiale: Domenico Criscito è un nuovo calciatore del Toronto FC, dove giocherà insieme a Lorenzo Insigne. Ad annunciarlo è stato lo stesso club canadese, il 35enne ex capitano del Genoa ha firmato per un anno, per lui sarà la seconda esperienza all’estero dopo quella durata ben sette anni, dal 2011 al 2018, allo Zenit San Pietroburgo.

“Mimmo sarà una figura preziosa tra i veterani della nostra squadra. Nella sua carriera ha giocato diverse partite importanti sia a livello di club che con la Nazionale ed è stato capitano del Genoa. Siamo entusiasti del fatto che si unisca al nostro club”, ha detto Bill Manning, il presidente della squadra nordamericana.