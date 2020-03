Ufficiale, Gamble rientrato negli Usa

Come preannunciato, il centro della Virtus Julian Gamble è tornato negli Stati Uniti per l'emergenza Coronavirus. "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Julian Gamble, in accordo con la Società, è rientrato negli Stati Uniti", è la nota pubblicata dal club felsineo nel pomeriggio di domenica.

"Il giocatore americano tornerà in Italia non appena le disposizioni sanitarie, relative all'emergenza-Coronavirus, permetteranno la ripresa dell'attività sportiva".

SPORTAL.IT | 15-03-2020 14:37