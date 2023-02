Ufficiale, il Crotone esonera Franco Lerda

Nonostante i 60 punti conquistati, ma a -10 dal super Catanzaro capolista. Il club: "Scarsi risultati in questo inizio 2023"

13-02-2023 12:32

Nonostante i 60 punti conquistati in 27 partite nel girone C di Serie C, dopo l’1-1 interno contro il Foggia, Franco Lerda è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Crotone. Un ruolino di marcia – fatto di 18 vittorie, 6 pareggi e appena 3 sconfitte – davvero invidiabile, ma insufficiente a condurre la classifica, a causa della presenza dei rivali del Catanzaro, che conduce a quota 70 e che domenica ha incassato la prima sconfitta stagionale (1-0) contro la Viterbese, ex fanalino di coda.

E’ stata, probabilmente, la mancata chance di avvicinare maggiormente la capolista (insieme al ko per 3-1 contro l’Avellino nella penultima giornata) a indurre la dirigenza pitagorica all’esonero. Questo, il comunicato ufficiale del club che si è trovato ad affrontare una dolorosa doppia retrocessione: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Franco Lerda. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma, tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del nuovo anno, riteneva necessario operare un cambiamento per restituire entusiasmo all’ambiente. A mister Lerda va dunque un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.