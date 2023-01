Ufficiale, l'ex Lazio Hoedt al Watford a titolo definitivo

Il difensore olandese è stato ceduto dal Southampton dopo essere rientrato dal prestito all'Anderlecht

31-01-2023 21:41

Wesley Hoedt torna a giocare in Inghilterra. Questa volta, però, scendendo in Championship, la seconda serie, al Watford della proprietà Pozzo. Il centrale difensivo olandese, classe 1994, ha indossato la maglia della Lazio in due riprese. La prima per due stagioni dal 2015 al 2017, arrivato nel club capitolino dall’AZ Alkmaar.

La seconda, nel 2020-2021, in prestito dal Southampton, che proprio nell’estate 2017 l’aveva prelevato dai biancocelesti per 17 milioni di euro. Ora, dopo la prima parte della stagione corrente trascorsa a titolo temporaneo all’Anderlecht, in Belgio, Hoedt è pronto per l’avventura con gli Hornets, a cui è stato ceduto a titolo definitivo dai Saints e con cui il giocatore si è legato fino al 30 giugno 2025.

