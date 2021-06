Ufficiale la partecipazione al Tour de France di Vincenzo Nibali

La Trek Segafredo ha comunicato i nomi dei corridori che schiererà al Tour de France, in calendario da sabato 26 giugno a domenica 18 luglio. Tra essi c’è Vincenzo Nibali, trionfatore della Grande Boucle nel 2014 e nono domenica al campionato italiano di Imola dopo aver fatto un Giro d’Italia non da protagonista in seguito all’infortunio a un polso lo scorso aprile.

Gli altri che difenderanno i colori del team statunitense sono il belga Jasper Stuyven, vincitore a marzo della Milano-Sanremo, il danese Mads Pedersen, campione del mondo nel 2019, l’olandese Bauke Mollema, già vincitore di tappa al Tour, i francesi Julien Bernard e Kenny Elissonde, l’altro belga Edward Theuns e il lettone Tom Skujins.

OMNISPORT | 22-06-2021 12:55