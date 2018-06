Ufficiale l'addio di Portaluppi all'Olimpia

Una vita all’Olimpia Milano. Un percorso lunghissimo e pieno di successi: 4 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe ed una Coppa Korac, per un palmares da fare invidia a buona parte dei rappresentanti del basket italiano e non solo. Prima da giocatore e poi da dirigente, in cui ha vestito le cariche di capitano, presidente e general manager. Ora Flavio Portaluppi ha deciso di voltare pagina: il prossimo 30 giugno lascerà la carica di dirigente biancorosso ed intraprenderà una nuova attività, questa volta in proprio, con il ruolo di gm che passerà sulle spalle di Alberto Rossini.

“L’Olimpia è stata una grande parte della mia vita fin da quando ero bambino – il saluto del ‘Lupo’ – questo non cambierà mai. Voglio ringraziare il Presidente Livio Proli per avermi permesso di vivere un’esperienza fantastica; tutte le persone con cui ho condiviso tante gioie, dagli allenatori, allo staff sanitario, i colleghi dell’ufficio e naturalmente tutti i giocatori e i tifosi che mi hanno mostrato il loro supporto”. Ma è il momento di cambiare: “Il momento giusto per percorrere una nuova strada nel settore ticketing, organizzazione di eventi e marketing, mettendo a frutto l’esperienza maturata”.

Un percorso iniziato nelle giovanili, per poi arrivare in prima squadra e diventare il secondo miglior realizzatore da 3 punti della storia del club, con quella tripla fondamentale in gara 4 della finale scudetto 1996 rimasta impressa nella memoria di tutti i tifosi biancorossi. Con alcuni dei quali (della curva) ha avuto divergenze negli ultimi anni da dirigente, per motivi esterni alla gestione della squadra e del campo, superandole sempre con educazione e senza mai alzare la voce. Come era nella sua indole, non andando mai fuori dalle righe, anche quando era in canotta sul parquet.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 20-06-2018 10:35