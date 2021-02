Ufficiale, Lazaar resta in Inghilterra: ha firmato col Watford

Achraf Lazaar resta in Inghilterra. L’esterno marocchino, dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Newcastle, ha firmato fino al termine della stagione col Watford.

Classe 1992, Lazaar era stato accostato anche al Milan, ma già da qualche settimana era in prova al Watford che alla fine ha deciso di metterlo sotto contratto con opzione per la prossima stagione.

In carriera Lazaar ha già giocato in Italia vestendo le maglie di Varese, Palermo, Benevento e Cosenza. L’avventura al Newcastle non è stata particolarmente fortunata, ora però ecco la nuova occasione con gli ‘Hornets’.

