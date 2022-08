Ufficiale: nuovo colpo di mercato per il Monza di Berlusconi

05-08-2022 11:45

“Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023”. È il comunicato con cui la società di Silvio Berlusconi annuncia il nuovo acquisto.

Per il difensore brasiliano si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza con il Sassuolo. “In tre stagioni – si legge ancora nella nota del Monza – coi neroverdi ha giocato 66 partite, segnando anche un gol. Il suo allenatore per tutto il triennio emiliano è stato l’ex calciatore del Monza Roberto De Zerbi, che lo ha voluto con sé anche nella successiva esperienza con lo Shakhtar Donetsk. In Ucraina Marlon ha vinto la Supercoppa e ha collezionato 22 presenze di cui 9 in Champions League”.

