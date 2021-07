Ufficiale, Roger Federer parteciperà a Tokyo 2020

Mancava solo l’annuncio ufficiale, ora c’è anche quello.

Tra i 116 atleti che comporranno la squadra della Svizzera ai Giochi di Tokyo 2020 (la spedizione elvetica più numerosa da Atlanta ’96) ci sarà anche Roger Federer.

Il fuoriclasse di Basilea è quindi pronto per la quinta esperienza a Cinque Cerchi della propria carriera con il chiaro obiettivo di impreziosire una carriera già da leggenda con quella medaglia d’oro mai ottenuta.

Tra Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, infatti, Roger ha conquistato solo una medaglia d’argento, proprio nell’ultima occasione arrendendosi all’idolo di casa Andy Murray nella storica finale giocata a Wimbledon.

Non è da escludere tra l’altro che oltre che nel singolare e nel doppio, anche se non in coppia con lo storico compagno Stan Wawrinka, assente per infortunio, Federer non prenda parte anche al doppio misto, insieme a una tra Viktorija Golubic e Belinda Bencic.

OMNISPORT | 05-07-2021 12:26