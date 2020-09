Ufficiale, Ronaldo non convocato per Portogallo-Croazia

Cristiano Ronaldo non ha recuperato. Come peraltro prevedibile, Fernando Santos ha deciso di non rischiare il proprio fuoriclasse per la gara di questa sera contro la Croazia, esordio nei gironi della Lega A di Nations League per i campioni in carica.

L’infezione al piede rimediata nei giorni scorsi ha costretto Ronaldo a fermarsi. E ora arriva anche la conferma della sua assenza: l’attaccante della Juventus non è stato infatti convocato per la gara in programma a Lisbona alle 20.45.

Da capire ora se Ronaldo ci sarà in occasione del secondo impegno del Portogallo in Nations League: quello che i lusitani disputeranno martedì sera in casa della Svezia. La speranza di Santos è quella di poter contare su di lui almeno a Stoccolma, tra tre giorni.

In ogni caso, si tratta di un guaio tutto sommato lieve per Cristiano Ronaldo, che rimarrà con la propria Nazionale. Tranquilla anche la Juventus, che non teme una possibile assenza del proprio campione in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria.

