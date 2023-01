Ufficiale: Sarabia dal PSG al Wolverhampton

17-01-2023 23:10

Qualche istante prima della sfida al Liverpool di FA Cup al Molineux (poi persa per 1-0 per via della rete di Harvey Elliott al 13′, il Wolverhampton Wanderers ha ufficializzato un importante rinforzo in attacco. Dal PSG, a titolo definitivo e fino al prossimo 30 giugno 2025, ecco Pablo Sarabia.

L’attaccante spagnolo classe 1992 è cresciuto calcisticamente al Real Madrid prima di approdare per 5 anni al Getafe (dal 2011 al 2016) e poi ancora al Siviglia e, infine, al Paris Saint-Germain che, nel mezzo, durante la stagione 2021-2022 allo Sponting Lisbona, in Portogallo. Ora, il compito di alzare la media gol dei Wolves e condurli ad una salvezza tranquilla. Attualmente il Wolberhampton è a soli due punti dalla zona retrocessione.