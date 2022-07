Umago: Sinner vola in semifinale, affronterà Agamenone

29-07-2022 20:30

Altro derby italiano al torneo di tennis di Umago. Jannik Sinner è infatti approdato in semifinale dopo aver superato 6-4, 7-6 lo spagnolo Roberto Carballes Baena e ora se la vedrà con l’altro azzurro, la sorpresa Franco Agamenone.

Non è stato semplice per Sinner venire a capo dell’avversario, tanto è vero che il match è durato 2 ore e 15 minuti. Nel secondo set, in particolare, l’italiano è stato poco cinico nelle palle che contavano, allungando così l’incontro fino al tie-break. L’iberico ha giocato con un fastidio all’inguine, chiedendo l’Mto tra il quinto e il sesto gioco del secondo set.