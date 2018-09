Un altro Cristiano Ronaldo per la Juventus

L'acquisto di Cristiano Ronaldo ha catapultato la Juventus in un'altra dimensione. Avere un fuoriclasse del calibro del portoghese in rosa fa la differenza, sia a livello sportivo che a livello di appeal internazionale. Per tutte queste ragioni, il presidente Agnelli ha indicato la via da perseguire per restare al top anche negli anni futuri: "Dobbiamo essere in grado di avere il prossimo Cristiano Ronaldo, ma all'età di 25 anni".

E', quindi, partita la corsa al nuovo fenomeno del calcio mondiale. Deve essere giovane e con le credenziali giuste per essere un vero e proprio crack. I tifosi bianconeri si sono già scatenati, sponsorizzando diversi profili internazionali che rientrano nei nuovi parametri fissati dal numero uno della Juventus.

Oltre a Pogba, Campione del Mondo, classe 1993 e già visto in maglia Juventus, ci sarebbe il "solito" Milinkovic-Savic. Il serbo, inseguito dalla Juventus nel corso dell'ultima finestra di mercato estiva, ha 23 anni e un grande futuro davanti a sé. Neymar, sulla carta, sarebbe fuori dai candidati (ha 26 anni). Sarebbe in gioco, invece, Mbappé, classe 1998, ma, difficilmente, lascerà il PSG.

Tuttavia, il vero sogno sarebbe Asensio. Nazionale spagnolo e nuovo asso del Real Madrid, ha 22 anni e, come dichiarato anche dall'allenatore della Roma Di Francesco, è destinato a fare grandissime cose nel calcio, anche a vincere il Pallone d’Oro. I rapporti tra Juventus e Real Madrid sono buoni. Da non escludere che, il prossimo anno, la Vecchia Signora tenti di portarsi Asensio a Torino, magari sacrificando uno dei suoi migliori giocatori (Dybala?). Asensio è stato accostato alla Juventus già in diverse occasioni. Ha solo 22 anni ma è già un top player.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 08:10