“Un favore a Raiola": la tesi sul nuovo juventino spacca i tifosi

Se del ritorno di Moise Kean si parlava da giorni, l’ingaggio di Mohamed Ihattaren, giovane trequartista che la Juventus ha acquistato dal PSV è stato il vero colpo a sorpresa dell’ultimo giorno di mercato. Il club bianconero ha girato il giocatore in prestito alla Sampdoria, in modo che abbia tempo di adattarsi al campionato di serie A, ma sulle vere ragioni di questo affare circola una tesi alternativa alla volontà della Juve di investire su una giovane promessa.

Ihattaren un “favore” a Raiola?

Secondo Libero, infatti, l’affare non sarebbe che un favore a Mino Raiola, procuratore sia di Kean che di Ihattaren: per riportare l’ex Everton in Italia, la Juve si sarebbe “accollata” anche l’altro giocatore della scuderia Raiola.

Un’ipotesi, questa, che naturalmente ha scatenato il dibattito tra i tifosi bianconeri. “Accollare Ihattaren? Quello è un talento!”, ribatte su Facebook Alessandro. Ronny concorda: “Ihattaren ce lo accolliamo volentieri, visto che è un talento. Ma quanto sono tendenziosi…”. “Forse l’unica cosa buona fatta in ambito futuro! Speriamo non lo brucino!”, aggiunge Vincenzo.

I tifosi credono nell’ex PSV

“Tanto qualsiasi cosa faccia la Juve non va bene – scrive con tono polemico Silvana – . Non era facile fare acquisti di mercato. Troppi calciatori nell’organico da vendere, ma con l’ingaggio che hanno chi li compra? Ihattaren è stato un buon affare”. “Che affarone…”, replica Luigi, che invece appartiene alla schiera degli juventini critici riguardo all’acquisto di Ihattaren.

Ma la maggior parte degli juventini crede che l’ex PSV possa esplodere. “Raiola in tempo non sospetti, si narra che volesse ‘affibbiarci’ un certo Haaland. Io mi fiderei un po’ di più… l’unico problema è che poi vanno via, perché Raiola è dannatamente bravo nel suo lavoro”.

SPORTEVAI | 01-09-2021 13:38