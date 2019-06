Un super Nadal stronca Federer

Nulla da fare per Roger Federer contro un Rafael Nadal in formato super. Lo spagnolo strapazza lo svizzero e va in finale al Roland Garros: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio conclusivo di un match che ha divertito gli spettatori e nel quale sono stati numerosi gli scambi di qualità.

Il vento ha dato molto più fastidio all’elvetico, che ha fatto grande fatica nel trovare le contromisure adatte e che, naturalmente, è uscito tra gli applausi dopo avere subito il punto decisivo.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 15:36