Un tifoso ha un arresto cardiaco: Watford-Chelsea sospesa per 30 minuti

02-12-2021 00:04

Attimi di grande paura nella serata di Vicarage Road, dove si gioca la sfida di Premier League tra Watford e Chelsea. La gara è stata sospesa dopo pochi minuti a causa di un’emergenza sanitaria che si è verificata sugli spalti.

Un tifoso ha avuto un arresto cardiaco: è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti allo stadio ed è stato stabilizzato, per poi essere trasportato in ospedale per accertamenti e cure.

La partita è stata fermata al 13′, con i giocatori che hanno allertato l’arbitro e sono poi rientrati negli spogliatoi. La gara è poi ripresa una ventina di minuti di minuti dopo, quando la situazione si è risolta.

Non è una serata fortunata per il calcio inglese, visto che anche nell’intervallo della sfida tra Southampton e Leicester c’è stato un arresto cardiaco. Anche in questo caso la partita è stata sospesa per 30 minuti prima di poter riprendere con il secondo tempo. Non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dello sfortunato tifoso.

Questi i risultati odierni della quattordicesima giornata del campionato inglese: Southampton-Leicester 2-2, Watford-Chelsea 1-2, West Ham-Brighton 1-1, Wolverhampton-Burnley 0-0, Aston Villa-Manchester City 1-2, Everton-Liverpool 1-4.

OMNISPORT