Un turno di squalifica a Cosmi, Conte e otto giocatori, due a D'Aversa

Fresco di ritorno in Serie A, Serse Cosmi deve subito fermarsi. Lo ha stabilito il giudice sportivo, punendo il tecnico umbro per quanto avvenuto in Crotone-Torino.

Come si legge nel comunicato ufficiale, Cosmi è stato squalificato per una giornata di campionato “per avere, durante l’intervallo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.

Un turno a Cosmi dunque, mentre due sono quelli comminati a Roberto D’Aversa. Questa la motivazione, legata a Fiorentina-Parma di domenica “per avere, al 47′ del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Provvedimento anche nei confronti di Antonio Conte , diffidato e ammonito per proteste nelle prime battute di Inter-Atalanta: contro il Torino, non siederà in panchina.

Per il resto, questo l’elenco dei calciatori squalificati dopo l’ultima giornata di Serie A: Rincon (Torino), Colley (Sampdoria), Dabo (Benevento), Destro e Masiello (Genoa), Kucka (Parma), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari). Tutti per un turno.

OMNISPORT | 09-03-2021 17:51