Under 21 bella ma ancora sconfitta

Buone trame offensive e ottimi ritmi non bastano all’Italia Under 21 per evitare la sconfitta contro i pari età dell’Inghilterra al Paolo Mazza di Ferrara.

Iniziano forte gli Azzurrini con la coppia Castrovilli-Zaniolo, il debuttante che milita nella Cremonese mette davanti alla porta per ben due volte il centrocampista della Roma, che manca di freddezza, prima calciando alto sopra la traversa da dentro l’area piccola e poi facendosi parare un vero e proprio rigore in movimento.

Alla prima vera occasioni la nazionale dei Tre Leoni passa in vantaggio con Solanke, lasciato libero di saltare da Bastoni, con un colpo di testa imparabile per Audero.

I ragazzi di Di Biagio subiscono il colpo e soffrono la velocità e la tecnica degli inglesi, ma sale in cattedra Parigini che con un’azione personale sulla destra permette a Kean di realizzare il gol del pareggio con un colpo di testa da pochi passi. Prima frazione che termina, così, in pareggio.

La ripresa vede meglio gli ospiti che all’ottavo tornano in vantaggio ancora con Solanke in un’azione fotocopia del primo gol ed è ancora Bastoni a lasciare libero l’attaccante del Liverpool.

Di Biagio prova a dare una sterzata con La Gumina prima e con Orsolini poi.

L’esterno del Bologna, uno dei più attivi nel finale, calcia da fuori, il suo tiro finisce sui piedi di Cutrone che riesce a deviare di prima intenzione, ma Henderson con un’autentico miracolo riesce a respingere di puro istinto e consegna la vittoria ai suoi compagni.

L’Under 21 sarà impegnata lunedì a Reggio Emilia contro i campioni europei della Germania, prima del sorteggio del 23 novembre a Bologna per la fase finale dell’Europeo di categoria proprio in Italia.

