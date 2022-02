United, Rangnick: "Ronaldo deve segnare di più"

11-02-2022 19:05

Non se la passa bene Cristiano Ronaldo al Manchester United, a secco da diverse gare di campionato. Il tecnico dei Red Devils Rangnick ha mandato un messaggio al portoghese: “Dovrebbe segnare più gol ovviamente perchè stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza”.

L’assenza di gol però non dipende soltanto dall’ex Juventus, come precisa lo stesso Rangnick: “Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane”.

