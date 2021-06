US Open 2021: grande risalita per Migliozzi, i Molinari perdono colpi

Secondo giro dolceamaro per i colori azzurri allo US Open 2021. Al Torrey Pines di La Jolla Guido Migliozzi, al debutto assoluto in un Major, vive una giornata splendida risalendo dalla 24ª alla 10ª posizione con uno score di -1, un risultato che lo lascia a soli quattro colpi da due co-leader Richard Bland e Russell Henley (in testa con un totale di 137, -5).

Al contrario del golfista vicentino, i fratelli Molinari invece, dopo la grande performance di ieri, hanno faticato parecchio nel secondo giorno di gara perdendo contatto dalle primissime posizioni.

Francesco, terzo dopo 18 buche, è ora 30° con 144 (+2), mentre Edoardo è sceso in 58ª piazza con 146 colpi e uno score complessivo di +4.

Da segnalare come, a differenza degli interpreti nostrani, non abbiano passato il taglio al termine del secondo giro nomi qualificati come Will Zalatoris (runner up al Masters 2021) e Justin Rose, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

OMNISPORT | 19-06-2021 11:52