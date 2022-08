US Open 2022: Baez si ritira, Alcaraz al secondo turno

30-08-2022 21:28

Con fatica, e oltretutto grazie all’abbandono dell’avversario, Carlos Alcaraz accede al secondo turno del singolare maschile dello US Open 2022. Il prodigio spagnolo ha vinto i primi due set per 7-5 contro l’argentino Sebastian Baez che, sul 2-0 in favore del murciano nel terzo parziale, si è ritirato a causa di un problema fisico. Un solo break nel primo set, ben cinque nel secondo e poi la conclusione anticipata, prima delle due ore e mezza di gioco. Ora Alcaraz incontrerà il vincente tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’argentino Federico Coria.