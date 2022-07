US Open 2022: petizione per Djokovic

21-07-2022 13:33

Tutti ricorderanno quanto successo ad inizio anno a Novak Djokovic appena sbarcato in Australia. Il tennista serbo era diretto a Melbourne dove avrebbe dovuto giocare gli Australian Open. Il fatto però di non essere vaccinato contro il Covid, lo obbligò a lasciare il paese dopo giorni di trattative e un arresto che vide il numero uno del tennis mondiale, passare tre giorni in un luogo sgreto prima del ricorso che perse.

Abbandonata l’Australia, Nole non ha cambiato però il suo punto di vista nei confronti del vaccino. Rimane fermo sulle sue idee e quindi anche gli Us Open sono a grande rischio. Le possibilità di gioco in America, stando a quanto riportano le cronache, sono molto poche e il motivo è sempre legato al fatto che Nole, dal suo punto di vista, porterà avanti la sua posizione contraria al vaccino anti-Covid non rispettando le regole attualmente vigenti negli Stati Uniti.

Da notare bene che gli organizzatori dello Slam di New York non richiedono ai giocatori di essere vaccinati, ma il veto scatta invece da parte dall’asset governativo che non consente l’ingresso ai cittadini stranieri che non hanno una vaccinazione completa. Una situazione, nei fatti, che Djokovic aveva già affrontato quando non poté disputare i Masters1000 di Indian Wells e Miami quest’anno.

Ecco che allora da qualche giorno a questa aprte, sono scesi in campo i tifosi del tennista serbo che hanno deciso di lanciare un’iniziativa. Si tratta di una petizione, a quanto pare prossima alle 25.000 firme, per chiedere al Governo americano di permettere l’ingresso del campione nativo di Belgrado negli States e quindi di poter disputare un torneo che l’anno scorso lo vide finalista.

La palla adesso passa in mano alle autorità statunitensi che decideranno il da farsi.