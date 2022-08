31-08-2022 09:10

Tutto si può dire, meno che gli US Open 2022 per i tennisti italiani sia iniziato all’insegna della tranquillità. Prima il fuoriprogramma del malore che ha colpito una spettatrice durante il match di Matteo Berrettini, che prima e dopo l’interruzione non ha però avuto difficoltà nel liquidare in tre set il cileno nipote d’arte Nicolas Jarry. Poi, le maratone di Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, promossi al secondo turno al termine di match accomunati dalla lunghezza, ma profondamente differenti.

US Open 2022, Sinner rischia grosso contro Altmaier: vittoria in cinque set dopo tre ore e mezzo

Per Sinner, che agli US Open 22 va in cerca di quella gloria mai trovata prima (unico Slam nel quale non è mai arrivato ai quarti), il debutto contro il tedesco di origini russe e ucraine Daniel Altmaier, numero 93 del mondo, è stato infatti ben più sofferto del previsto. L’altoatesino l’ha spuntata in cinque set con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 dopo tre ore e mezza, score che non rende giustizia alla testa di serie numero 11. Evidentemente, però, I flop ai primi turni di Cincinnati e Montreal non erano stati casuali e Sinner sta vivendo un momento complicato sul piano delle prestazioni e della condizione, ma soprattutto della concentrazione. Sarà colpa del difficile adattamento al caldo newyorkese, fatto sta che dopo aver faticato nel primo set, perso, Jan sembrava aver messo le cose a posto negli altri due, non senza qualche difficoltà iniziale nel servizio fino al 6° game del secondo set, e avviarsi a un successo col brivido, ma più o meno normale. Ecco poi un altro blackout nel quarto set che ha trasformato il parziale finale in una sfida nella sfida nella quale per fortuna Sinner ha recuperate sicurezza dei propri colpi, ma solo dopo aver tremato sototo 0-40 nel terzo gioco e dopo essersi salvato da cinque palle break. Al secondo turno sarà match contro lo statunitense Christpher Eubanks.

Musetti, cuore e grinta agli US Open per ribaltare Goffin

Ha invece il sapore dell’impresa il successo di Lorenzo Musetti che, proprio nella parte di tabellone di Sinner, è riuscito a piegare il vecchio leone belga David Goffin al termine di un match destinato a entrare nella storia del torneo e durato quasi cinque ore e decisosi solo nel long tie break finale: 3-6, 7-5, 6-4, 3-6. 7-6(9). A Goffin non è bastato servire tre volte per il match e fare 14 punti in più del toscano, che ha sfoderato quel carattere che gli aveva permesso poche settimane fa di compiere l’impresa che può aver dato una svolta alla propria carriera, quella contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Amburgo. Partita folle segnata da tanti errori da parte di ambo i giocatori, in particolare al servizio. Bravo Musetti a portare dalla propria parte l’inerzia del match nel terzo set, sventando due palle break, quando Goffin sembrava poter mettere le mani sulla partita. La reazione del belga nel quarto è stata il preludio della maratona del set finale nel quale l’esperienza di Goffin sembrava poter fare la differenza: il belga ha servito per il match sul 5-2, sul 5-4 e poi sul 6-5, senza però mai riuscire a tenere il servizio. Al ling tie break il belga va 7-4, ma non è serata e Musetti la spunta per 11-9 meritandosi la sfida al secondo turno contro Gijs Brouwer che ha eliminato Adrian Mannarino reduce dalla vittoria a Winston-Salem.

Il solito Fognini: croce e delizia contro Karatsev, ora c’è Nadal

Nella notte delle rimonte non poteva mancare la follia tennistica di Fabio Fognini, capace di recuperare due set al russo Aslan Karatsev e di vincere col punteggio di 1-6, 5-7, 6-4, 6-1, 6-4 una partita che gli spalanca le porte del secondo turno degli US Open contro Rafa Nadal. Per Fabio sembrava la classica giornata partita col piede sbagliato: il russo va avanti 6-1 e 4-1, ma non fa i conti con l’orgoglio di Fognini che, al non successo in carriera partendo da due set sotto, risale fino al 6-5, perdendo comunque il set, ma svoltando. Vinto il terzo alla settima palla set per 6-4 e dominato il quarto per 6-1, Fognini è ormai padrone della partita: Karatsev regge fino al 4-5, ma poi crolla e perde con un doppio fallo.