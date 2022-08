US Open, Alcaraz risponde stizzito all'ennesimo paragone con Nadal

31-08-2022 15:27

Carlos Alcaraz, avanti due set a zero (con doppio 7 – 5) contro l’argentino Baez ha “usufruito” del ritiro di quest’ultimo per problemi fisici.

A fine match, lo spagnolo ha detto: “A nessuno piace vincere così. Era stata una splendida partita fino a quel momento. Ovviamente spero di poterlo incontrare di nuovo su palcoscenici del genere perché se lo merita, sta giocando davvero in maniera eccezionale e spero si riprenda il prima”.

Poi non è mancata la risposta stizzita all’ennesima domanda su Nadal: “Non sono il prossimo nessuno.Potrei dire che mi mette un po’ di pressione, ma cerco di non pensarci. Non mi considero ‘il prossimo’ di nessuno. Attualmente sono il numero quattro del mondo e so solo che sto giocando nei migliori tornei del mondo contro i migliori giocatori del mondo”.