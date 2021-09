US Open: Berrettini a fatica negli ottavi, fuori Seppi

Luci e ombre per l’Italia nei primi due incontri di terzo turno del singolare maschile degli US Open. Matteo Berrettini ha dovuto sudare 3 ore e 46 minuti per avere ragione del bielorusso Ilya Ivashka, numero 53 del mondo, col punteggio di 6-7 6-2 6-4 2-6 6-3, Andreas Seppi, numero 89, è stato invece battuto dal tedesco Oscar Otte, numero 144, per 6-3 6-4 2-6 7-5 in due ore e 29 minuti.

Berrettini, numero 8 del mondo, continua a non convincere ma continua a vincere. Perso il primo set al tie-break senza perdere il servizio ma subendo un solo minibreak cedendo così per 7-5, l’azzurro ha strappato il servizio al suo avversario tre volte nei successivi due set, poi l’ha ceduto lui due volte nel quarto per poi piazzare finalmente l’allungo decisivo nel secondo game del parziale decisivo.

Seppi invece probabilmente ha accusato la fatica del match vinto contro Hubert mettendo sotto il suo avversario solamente nel terzo set. Ora Otte negli ottavi affronterà proprio Berrettini.

OMNISPORT | 04-09-2021 21:21