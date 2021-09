US Open, Berrettini: "So che posso giocare meglio di così"

Buona la prima per Berrettini, che dopo Wimbledon è stato fermo ai box per problemi fisici.

Agli US Open, l’azzurro ha guadagnato l’accesso al secondo turno battendo Chardy.

“Non mi sentivo benissimo nel gioco da fondocampo, ma con il passare dei minuti le cose sono migliorate – ha detto a fine match – Sapevo che sarebbe stato così, visto che non ho giocato molto prima di questo torneo. Comunque sono contento di aver vinto in tre set, e sono felice che ci sia il pubblico, gioco anche per avvertire l’energia degli appassionati. Sono contento del mio livello fisico, gli scambi sono stati pochi ma intensi, per me la cosa importante è la consapevolezza di poter giocare meglio di così”.

E sulla possibilità di incotrare Djokovic al quarto turno: “La cosa divertente è che il sorteggio è stato fatto proprio mentre mi allenavo con Novak! A parte tutto, lui è il più forte negli Slam e il miglior giocatore al mondo, ma i top player sono tutti fortissimi, non sarei stato felice nemmeno se fossi finito dalla parte di Tsitsipas. Di sicuro non ero contento di giocare con Chardy al primo turno!“

OMNISPORT | 01-09-2021 11:43