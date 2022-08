US Open, Camila Giorgi avanti con il brivido

29-08-2022 23:35

Inizia bene l’avventura di Camila Giorgi agli US Open 2022. La tennista marchigiana ha infatti superato il primo turno, dovendo però ricorrere a tre set per sbarazzarsi dell’ungherese Anna Bondar, piegata in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.

Primo set da dimenticare per l’azzurra, con ben sette doppi falli, poi la reazione veemente grazie ad un sensibile miglioramento al servizio, come testimoniato dal dato finale dell’80% di punti vinti con la prima.

Giorgi, che non supera gli ottavi a Flushing Meadows addiritutra dal 2013, è alle prese con un’estate particolarmente deludente sul piano dei risultati, che l’ha vista crollare in classifica fino a venire esclusa dal parco delle teste di serie agli US Open.