US Open: Daniil Medvedev primo finalista

Seconda finale agli US Open dopo quella del 2019 e terza nei tornei del Grande Slam dopo quella all’Australian Open dello scorso febbraio per Daniil Medvedev. Il 25enne russo numero 2 del mondo ha battuto nella prima semifinale del singolare maschile sul cemento di Flushing Meadows il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 15 e mai così avanti in un Major, col punteggio di 6-4 7-5 6-2.

Il moscovita, dopo aver operato il break decisivo per la conquista del primo set al settimo game, ha perso il suo unico turno di servizio nel sesto gioco del secondo parziale, il 21enne di Montreal è volato sul 5-2 e ha servito per il set sul 5-3 ma si è fatto controbrekkare per due volte consecutive e poi è crollato nella terza frazione cedendo la battuta nel terzo e nel quinto game.

Medvedev ha chiuso l’incontro al secondo match point dopo due ore e 4 minuti di gioco e ora incontrerà nell’atto decisivo del torneo il vincente della seconda semifinale tra il serbo numero 1 del ranking Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev, numero 4, che ha battuto Nole nelle semifinali dei Giochi olimpici di Tokyo ma sulla distanza di due set su tre.

