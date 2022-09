US Open, Medvedev deluso numero uno: "Ma non piangerò"

05-09-2022 15:16

Il grande deluso, fino a questo momento degli US Open è Daniil Medvedev eliminato da Nick Kyrgios dall’ultima prova Slam, da lui vinta lo scorso anno in finale contro Djokovic. Un k.o pesante che gli costerà anche la vetta del ranking ATP.

Il russo così nel post match ha analizzato la sconfitta dando tutti i meriti del caso al finalista 2022 di Wimbledon: “Credo semplicemente abbia giocato bene. Fino alla fine del terzo set penso le cose fossero abbastanza in equilibrio, poi mi ha leggermente superato dal punto di vista fisico.Fisicamente ho iniziato a sentirmi peggio e penso che sia per colpa dell’aria condizionata che ti arriva alle spalle durante i cambi campo. Mi era già successo a Cincinnati lo scorso anno e non è normale. Ho iniziato ad avere un po’ di mal di gola e la cosa ha ovviamente contribuito, ma non voglio cercare scuse, Kyrgios è semplicemente stato più bravo di me” .

E poi: “Mi dispiace molto. Soprattutto dopo una partita del genere. Certo, non mi chiuderò in camera a piangere, ma sono molto deluso. Per qualche giorno sarò triste, proverò a distrarmi guardando una serie tv o un film. Ma questa non è stata comunque la prima cosa che mi è venuta in mente dopo la partita. Non so neanche se sarò 3 o 4 alla fine di questa settimana, ma sarà sicuramente un monito per fare assolutamente meglio”.

Infine un ultimo commento sull’esuberanza di Kyrgios: “Ci rispettiamo molto, come ho già detto. Non credo abbia fatto cose strane oggi, so che di solito ogni partita è diversa .Oggi però non credo che i suoi atteggiamenti mi abbiano fatto in qualche modo distrarre”.