US Open, prima giornata: male Molinari

16-06-2022 22:28

Nella prima giornata degli US Open di golf male Guido Migliozzi ma soprattutto Francesco Molinari. Quest’ultimo, nelle prime 18 buche, ha fatto segnare un totale di 3 colpi sopra il par, 75, con ben sei bogey, compensati da appena tre birdie, mentre Migliozzi ha chiuso a 74, 2 sopra il par, con due bogey e due birdie. Per ora nel gruppo di testa a -3, quando il primo giro non è ancora finito per tutti, c’è anche il fuoriclasse nordirlandese Rory McIlroy, reduce dalla vittoria nel Canadian Open della scorsa settimana.