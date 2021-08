Us Open, Serena Williams dà forfait: "Mi mancheranno i tifosi"

Non ce la farà ad essere in campo nel torneo di casa. Purtroppo per lei non c’è pace.

Serena Williams non parteciperà infatti agli US Open: la tennista americana dopo l’infortunio rimediato a Wimbledon è stata costretta ad un lungo stop per cercare di recuperare. Le speranze del suo entourage e dei tifosi statunitensi erano ovviamente quelle di vederla in campo, ma purtroppo non sarà così perchè l’organizzazione del torneo newyorkese ha comunicato tramite i social il forfait ufficiale.

“Dopo attente considerazioni, e ascoltati i consigli del mio medico, ho deciso di non partecipare agli US Open per permettere al mio fisico di riposare e recuperare completamente. New York è una delle città più belle del mondo, nonchè un posto dove io amo giocare. Mi mancherà vedere i tifosi e vi saluterò con affetto da lontano. Grazie per il continuo supporto, ci vediamo presto.”

OMNISPORT | 25-08-2021 14:11