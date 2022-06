US Open: sì a russi e bielorussi ma Djokovic?

15-06-2022 12:31

Novak Djokovic giocherà gli US Open? È lecito chiederselo visto la questione che ha riguardato l’ormai ex numero uno al Mondo e la sua volontà di non vaccinarsi al Covid 19. Il serbo ha così perso la chance di giocare gli Australian Open, mentre ha disputato, senza problemi il Roland Garros e farà lo stesso a Londra per Wimbledon.

Ora però sorgono dubbi sull’ultima prova Slam dell’anno. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno aperto alla partecipazione dei giocatori di nazionalità russa e bielorussa mentre si attendono chiarimenti sulla questione vaccino.

Nelle prima parte dell’anno il campione di Roma ha dovuto saltare Indian Wells e Miami perchè non vaccinato e senza documenti tali da permettergli di circolare liberamente nel territorio americano.

Ora il problema potrebbe tornare. Per ora infatti si entra negli States solo con vaccino: secondo il The Telegraph, la regola potrebbe essere aggirata mandato una richeista al Center for Disease Control. Visto quanto successo in Australia non è detto che però Nole abbia voglia di rivivere un incubo burocratico del genere. Il problema si porrà anche per la Rogers Cup (dal 7 al 14 agosto a Montreal dove, come sono in vigore le stesse misure degli States) e con il Masters 1000 di Cincinnati (14-21 agosto).