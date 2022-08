US Open: si interrompe subito la corsa della Raducanu. Out anche Osaka

31-08-2022 12:52

Nella seconda giornata degli US Open, al femminile tante sconfitte importanti, su tutti l’ex vincitrice dello scorso anno Emma Raducanu e la giapponese Naomi Osaka al quarto k.o consecutivo.

La campionessa uscente è stata battuta in due set dalla francese Alizé Cornet con un doppio 6-3. Lo scorso anno la brittanica aveva vinto il suo primo titolo WTA e Slam partendo dalle qualificazioni: ora perderà così oltre 2000 punti in classifica.

“Questo non è solo il torneo che ho vinto un anno prima – ha detto l’inglese – credo sia il mio torneo preferito in assoluto. Ed è molto triste aver già perso, davvero molto sconfortante. Però allo stesso tempo mi fa capire chiaramente qual è la mia situazione. Scenderò molto di classifica e dovrò risalire con tutte le mie forze. Lo prendo come un nuovo inizio. Nelle ultime sei settimane ho lavorato duramente e sono felice dei progressi che ho fatto. Ora devo rimboccarmi le maniche e vedremo cosa succederà”.

Non va meglio a Naomi Osaka, due volte campionessa del torneo perde in due set per 7 – 6, 6 – 3 contro la finalista dell’Australian Open di quest’anno, Danielle Collins.

Avanzano, invece, le teste di serie Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza e Paula Badosa