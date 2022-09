US Open, Sinner testa a Ivashka: "Sta giocando molto bene"

04-09-2022 13:13

Dopo Berrettini, nella notte agli US Open, anche Jannik Sinner si è guadagnato l’accesso agli ottavi dell’ultima prova Slam. Con una prova convincente, abbastanza solida, l’altoatesino ha eliminato l’americano Brandon Nakashima per 3 – 6 6-4 6-1 6-2.

“Nakashima non aveva nulla da perdere e poteva giocare in un certo modo – ha detto a Eurosport – Io ho dovuto adattarmi alle condizioni visto che non sapevo inizialmente cosa aspettarmi. E’ stato importante capire come rispondere nel secondo set, mettendomi più dietro, per avere un timing migliore”.

Ora l’italiano, che ha centrato gli ottavi in tutte le prove Slam nel 2022, affronterà una delle sorprese del torneo, il bielorusso Ilya Ivashka che ha eliminato anche Hubert Hurkacz.

“Sta giocando molto bene e quindi mi dovrò preparare al meglio delle mie possibilità. Mi aspetta una partita complicata”.