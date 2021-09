US Open, una tenace Paolini si arrende ad Azarenka

Termina al secondo turno l’avventura agli US Open di Jasmine Paolini. L’azzurra ha ceduto il passo alla più quotata Victoria Azarenka combattendo però fino all’ultimo e mostrando un’ottima attitudine in campo.

Nel primo set la tennista di Castelnuovo di Garfagnana (solo alla seconda presenza nel main draw dello Slam newyorkese) tiene botta fino al terzo game quando, perdendo la battuta, mette in discesa il match della bielorussa la quale in men che non si dica chiude il parziale 6-3.

Nel secondo set Paolini ottiene il break nel terzo gioco ma Azarenka risponde e mette la freccia issandosi sul 4-2. A questo punto l’italiana, con grande tenacia, prima si riporta sul 4-3 e poi, annullando un match point nel decimo game, trascina l’incontro fino al tiebreak dove però la numero 18 del seeding lascia solo le briciole alla toscana.

Finisce quindi 6-3, 7-6 per Azarenka la quale, chiamata ora ad affrontare al terzo turno la spagnola Muguruza, ha dovuto sudare più del dovuto per portare a casa una partita molto ben giocata da una coriacea e positiva Paolini.

OMNISPORT | 01-09-2021 21:40