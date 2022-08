US Open, Williams: "Ritiro? Non si sa mai"

30-08-2022 16:13

È stata la notte (in base all’orario italiano) di Serena Williams. La campinessa statunitense, ex numero uno al mondo, ha superato agilmente il primo turno degli US Open che con molta probabilità, come annunciato settimene fa, sarà il suo ultimo torneo prima del ritiro.

L’americana ha battuto con un doppio 6 – 3 la 27enne montenegrina Danka Kovinic. Non è quindi ancora finita e la Williams, impegnata nel torneo anche in doppio in coppia con la sorella maggiore Venus, sfiderà al secondo turno la numero due del tabellone l’estone Anett Kontaveit. Quest’ultima è sulla carta la favorita ma è reduce da un periodo complesso costellato di partite no e k.o.

A fine match, nelle consuete dichiarazioni post partita, la Williams ha anche lasciato aperto uno spiraglio per il prosieguo della sua carriera. “Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai”.