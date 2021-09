US Open, Zverev: “Contento del mio esordio"

È un Alexander Zverev da corsa quello che esordisce rifilando un 6-4 7-5 6-2 a Sam Querrey. Un’ora e quaranta minuti di prestazione al servizio maiuscola, con il 68% di prime in campo che gli portano il punto nove volte su dieci e nessuna palla break concessa.

Sul 4 pari del primo set arriva il primo blackout di Querrey, con il doppio fallo iniziale seguito da tre errori consecutivi con il dritto in uscita dal servizio. Sascha ringrazia, pianta un paio di ace (18 a 17 il computo finale) ed è secondo set.

Zverev va come un treno e il terzo parziale è poco più che una formalità, con un primo break che arriva dopo due brutte volée e un dritto sparacchiato goffamente. Per Zverev, prossimo turno contro Albert Ramos-Vinolas, vincitore al quinto di Lucas Pouille.

“Per essere un primo turno posso ritenermi soddisfatto. Sam è un giocatore estremamente pericoloso sul cemento ma più in generale sulle superfici veloci. Oggi ha servito molto bene ed è per questo che sono ancora più contento di aver vinto in tre set perché un match del genere è facile che ti possa sfuggire dalle mani, invece ne sono riuscito a mantenere il controllo. Trovo molto stimolante giocare subito con un giocatore forte al primo turno di tornei così importanti: ti danno l’occasione di concentrarti subito sul torneo con i giri giusti. Ovviamente ci sono ancora molte cose da migliorare, soprattutto da fondo campo ma non ci sono stati molti scambi lunghi perché entrambi abbiamo servito molto bene”.

OMNISPORT | 01-09-2021 12:27