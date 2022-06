US Open, Zverev insicuro sulla sua partecipazione allo Slam

19-06-2022 15:25

Non sta proprio vivendo una bella stagione Alexander Zverev, che a oggi non ha ancora vinto un singolo torneo ATP nel corso di tutto il 2022 (non finisce una stagione a zero dal 2016).

Il tedesco, dopo aver perso alcune finali, si è infortunato alla caviglia nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal, e da allora non ha più messo piede in campo. Scontata la sua assenza per il terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, il teutonico potrebbe saltare anche lo Slam americano, vale a dire l’US Open.

Intervistato sul suo recupero dal giornale tedesco Bild, Zverev ha confessato: “Non sono sicuro di partecipare agli US Open, servirebbe almeno giocare un paio di tornei prima per presentarmi in forma, per adesso non ho fissato una data. Non desidero giocare subito dopo la guarigione, nel caso vada agli US Open non è per superare appena i primi turni, ma per vincere il torneo. Non rientro finché non sarò in forma”.