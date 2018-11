Usa la morra cinese: arbitro nella bufera

La Football Association ha comminato una pesante squalifica nei confronti di David McNamara, che nel classico sorteggio pre partita del match tra Manchester City e Reading, valido per la Women Super League, il campionato femminile inglese, ha fatto utilizzare alle giocatrici la morra cinese per decidere campo e palla.

McNamara aveva infatti dimenticato negli spogliatoi la monetina per il testa o croce di inizio match, e invece di recuperarne una ha improvvisato facendo giocare le due capitane a 'sasso, carta o forbice'.

Una iniziativa, immortalata dalle telecamere, che ha divertito gli spettatori ma mandato su tutte le furie la Federazione, che ha deciso di sospenderlo per tre settimane.

"Ha fatto una pazzia – ha dichiarato sull'episodio Joanna Stimpson, responsabile degli arbitri della Women Super League – McNamara si è dimenticato la monetina. In quel momento, visto che la partita era trasmessa in tv e doveva sbrigarsi, ha fatto una pazzia. Ovviamente pensava che fosse la cosa giusta da fare e che sarebbe andato tutto bene, ma invece quella non era la cosa giusta da fare".

"È indifendibile, doveva essere più preparato, doveva avere con sé la monetina. È una cosa deludente, inappropriata e per nulla professionale. Le regole del calcio prevedono che si lanci una monetina. Non credo sia qualcosa che possiamo ignorare. Certo, non voleva ridicolizzare il gioco del calcio, ma è stata una decisione sbagliata", è quanto ha dichiarato la Stimpson al Daily Mail. L'arbitro ha in ogni caso possibilità di fare ricorso.

