Utah Jazz, stagione finita per Joe Ingles

Piove sul bagnato in casa Utah Jazz, squadra che, oltre a cavalcare una serie aperta di cinque sconfitte, non avrà a disposizione Joe Ingles per la restante parte di stagione.

L’ala australiana infatti, come riportato da Adrian Wojnarowski, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e dovrà restare ai box ai lungo.

“Joe Ingles ha subito una rottura del legamento crociato anteriore sinistro che lo terrà fuori fino a fine stagione. Ingles, 34 anni, non aveva altri danni strutturali al ginocchio sinistro” ha twittato il giornalista di ESPN.

Ingles, 34 anni compiuti a ottobre, sarà dunque chiamato a un recupero per nulla facile vista l’età, uno scoglio questo che però il tenace nativo di Adelaide proverà ad arginare facendo leva sulla sua grande passione.

