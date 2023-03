VakifBank, Paola Egonu non gioca: ecco perché

L'azzurra 'vittima' del turnover previsto dal tecnico Guidetti, ha saltato la seconda partita consecutiva nel campionato turco

19-03-2023 14:59

Paola Egonu non è scesa in campo per la seconda volta consecutiva nel campionato turco, ma non è un giallo la sua assenza. L’allenatore Giovanni Guidetti ha deciso di fare turnover avendo due impegni sulla carta facili (Nilufer prima e Sariyer poi) per preservare la schiacciatrice per le partite di Champions. La nostra atleta è stata effettivamente dirompente contro Milano all’andata e cercherà di fare altrettanto al ritorno martedì in casa.

Il VakifBank ha comunque vinto per 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 25-10) ed è sempre al secondo posto a -6 dall’imbattuta Eczacibasi Istanbul.