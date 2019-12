Valentina Vignali svela perché ha deciso di mostrarsi così

Del perché una professionista come Valentina Vignali si presti a una sequenza di controverse, per alcuni, varianti sul tema non è un mistero. Ed è la stessa cestista a illustrare le ragioni, forse poco nobili secondo i puristi, all’origine della sua scelta di posare su Instagram e prestare la sua storia umana e professionale a studi televisivi e reality quali il Grande Fratello Vip. Come ha spiegato con una replica alquanto secca, non si vive di solo sport, di basket in particolare.

Nonostante la Vigna abbia maturato un curriculum di altissimo livello a livello sportivo, quanto incassa con una foto o una partecipazione televisiva le consente di avere una esistenza dignitosa. Obiettivo irraggiungibile, a suo dire, con la sola attività di cestista.

A Pomeriggio Cinque, Valentina, in maniera molto limpida, ha ammesso che questo le permette di campare senza rinunciare allo sport – sua grande passione – come ha illustrato nel suo libro biografico.

“La verità è che con la pallacanestro non si guadagna una lira. Io devo mangiare, pagare la benzina, pagare l’affitto”, l’affermazione della Vignali. Opinabile? Secondo alcuni presenti in studio, sarebbero da rivedere le pose sensuali e provocanti che spesso e volentieri Valentina esibisce su Instagram.

Sui social e nello sport si è arrogata, purtroppo, una quantità di haters esagerata dalla popolarità conseguita anche grazie alla sua indubbia telegenia e che l’ha indotta ad affrontare con la medesima determinazione di sempre il sessismo subito e il tema del bodyshaming.

Quando uscì dalla casa del GF, Valentina è entrata nel mirino subendo offese ingiustificabili a causa delle rotondità acquistate nel corso della reclusione forzata, all’interno delle mura di Cinecittà per inattività.

Insulti e osservazioni senza filtri, poco edificanti che hanno suggerito a Valentina un ruolo inedito, rispetto al recente passato. La Vignali ha affrontato i suoi detrattori, assumendosi la responsabilità di ingaggiare una lotta dialettica e contenutistica contro i leoni da tastiera.

Una questione pubblica e privata che ha condotto parallelamente al messaggio – estremamente sentito come affermato nel corso del GF Vip – che ha desiderato fissare con la pubblicazione del suo primo libro, “Forti come noi”, in cui ha affrontato uno dei passaggi più crudi della sua esistenza: il cancro alla tiroide che ha combattuto, giovanissima. E da cui è uscita rinvigorita. Pronta ad affrontare la vita controvento.

VIRGILIO SPORT | 04-12-2019 12:17