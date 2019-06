Valentina Vignali bullizzata dagli haters per il peso: la replica

Tornare al quotidiano una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, tra social in caduta libera di followers e risveglio degli haters, ha condotto Valentina Vignali a riappropriarsi della sua identità, costruita post dopo post.

Per lei, che davanti alle telecamere del GF ha sofferto e patito incassando una diffida e una querela dal suo ex fidanzato, Stefano Laudoni, è maturato il tempo di riorganizzare le priorità.

Valentina è già attiva su Instagram, social che le ha regalato molto, e ha provveduto ad alimentare il suo pubblico con dovizia in merito agli ultimi risvolti legati alla sua vita, professionale e privata. Eppure, nonostante la grande prova affrontata dalla Vignali, si sono scatenate critiche più che gratuite nei confronti della cestista e modella, addirittura in merito alla sua forma fisica.

Una story è servita per rientrare in contatto coi suoi numerosi ammiratori: “Mi sono riappropriata di tutti i miei social – ha spiegato -. Non sono ancora andata a dormire e sono più di 24 ore che sono sveglia, sono tipo morta. Approfitto per ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che in queste ore mi hanno scritto e mi hanno sostenuto. Grazie di cuore”.

Durante la sua permanenza tra le mure di Cinecittà, Valentina non si è dedicata in maniera ossessiva alla cura del suo fisico e agli allenamenti, acquistando peso. Un particolare che i suoi haters non hanno mancato di sottolineare in maniera sgradevole, arrivando quasi a bullizzare la Vignali. Ma la cestista non si è persa e ha deciso di rispondere a costoro a modo suo: “Approfitto per fare un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità non so“.

Intanto continua la sua relazione col fotografo Lorenzo Orlandi, protagonista di una sorpresa nel serale di lunedì scorso, ultima serata per la Vignali uscita dai giochi e dalla corsa alla vittoria del GF.

VIRGILIO SPORT | 06-06-2019 13:31