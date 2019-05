Francesca Cipriani in lacrime dopo lo scontro live con la Vignali

Non paga di quanto accaduto, in una sorta di triangolo al passato, tra lei, l’ex Stefano Laudoni e Francesca Brambilla, Valentina Vignali ha monopolizzato per una parentesi notevole la puntata serale del lunedì di questa edizione 16 del Grande Fratello. Come noto, la cestista e influencer non nutre particolare simpatia nei confronti di Francesca Cipriani, ospite abituale dei salotti dursiani.

Nel suo vissuto, all’interno della casa più spiata d’Italia, la Vigna ha esternato la propria opinione sulla Cipriani accusandola di non brillare per acume, spendendo delle parole ritenute offensive dalla showgirl la quale si è difesa prima via social poi in diretta, in un catfight da cui ci si distrae per l’outfit a dir poco minimale della Cip.

Come osservato, in più di una ripresa da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, le divagazioni hanno appannato la motivazione all’origine di questo confronto all’interno delle mura di Cinecittà. La Cipriani, di prassi in questa edizione condotta da Barbara d’Urso, compare dietro un vetro e la Vignali la apostrofa in maniera decisamente antipatica: “Ciao tettò”.

“Chi è la stupida? Sono raffinata più di te, specialmente nel linguaggio. Il personaggio è una cosa, la persona è un’altra, e tu dovresti saperlo Valentina. Non ti ho mai vista in vita mia e se mi sono rifatta il seno c’è un motivo. Avevo una grave malformazione al seno e non devo darti spiegazioni. Le persone vanno conosciute prima di dare giudizi. Devi capirlo, non devi giudicare le persone così. Cerca di andare oltre”.

“Una persona che vuole rifarsi il seno come hai fatto tu – ribatte la Vignali, che ammette di essere ricorsa alla chirurgia estetica – per me è inconcepibile. Per me sei stupida e te lo continuo a ripetere e chi ostenta in questo modo con la chirurgia per me ha dei problemi”.

“Dicono che lei sia vera e ha tutte le foto ritoccate e sembra un’altra persona. Io non mi soffermo alle apparenze. Conosci le persone prima. Sono stanca di tutta sta superficialità. Io ho una dignità”.

La Vignali si ritira e scatena la reazione finale della Cipriani che entra, nonostante non sia stata autorizzata, nella casa: “Non sai nulla, perché come tu hai una storia anche io ce l’ho perché io avevo una grande malformazione al seno. Parli tanto degli hater ma sei peggio di loro. Vai oltre, conosci le persone non fermati al reggiseno o ai capelli” e si sfoga con le lacrime agli occhi. Vedendola così, Valentina interviene (ha delle ambizioni chiaramente televisive, tanto da sostituirsi alla d’Urso) le si avvicina e decide di chiudere la questione: “Se io ho rifatto il seno sai bene il mio motivo e i problemi che ho avuto. Sono stata molto male anch’io e lo sai e ti voglio chiedere scusa. Se hai delle cose da raccontare però fai meno ste robe e più contenuti, magari”. Le lacrime scompaiono e c’è da domandarsi se ciò possa valere una tregua.

