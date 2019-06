Valentina Vignali via dal Grande Fratello tra veleni e tradimenti

Valentina Vignali chiude la sua esperienza all’interno delle mura televisive del Grande Fratello suscitando diversi interrogativi. E non solo posti dai concorrenti della casa, che si sono domandati fino a che punto i comportamenti della cestista fossero studiati (querele e diffidea parte) per approdare alla finalissima.

La messa in stato di accusa, da parte di chi ha assistito alle prodezze della Vignali esaltate dal montaggio televisivo, si è concretizzata nel catfight(ormai passaggio indimenticabile di questo GF) con Ivana Icardi, sorella dell’attaccante Mauro e protagonista a sua volta di una sofferta diatriba con la cognata-agente Wanda Nara.

In questo continuo ribattere tra le due, sono emerse reciproche attese e reciproche rivendicazioni, il cui epilogo è ancora da comprendere. Quel che rimarrà indelebile è l’espressione di Gianmarco Onestini, perplesso e silenzioso nel mentre della lite a distanza tra le avversarie, dopo la vicenda dell’infatuazione presunta nei riguardi di Gianmarco da parte dell’argentina.

Ma di tutto ciò che cosa ne pensa o anche che cosa ha detto Lorenzo Orlandi, fidanzato ufficiale della Vigna delle affettuosità con Onestini e Daniele?

La teatralità della scena, costruita con estrema sapienza e un certo mestiere, è esemplificativa della permanenza nella casa della Vignali. Dopo, un annuncio di Barbara d’Urso nel confessionale, in attesa di una telefonata di Lorenzo che non arriva. “Il tuo fidanzato ha 30 secondi per chiamarti”. Silenzio, rotto come di consueto dalla Vignali: “Io non gli ho mancato di rispetto, non potrei mai fare quello che hanno fatto a me”. Valentina al rientro viene freezata e assiste all’ingresso della fidanzato. Via i tacchi, abbracci e tenerezze tra i due sembrano allontanare ogni dubbio su quanto accaduto in questo secondo livello di realtà. Si capirà poi dopo se effettivamente quanto successo non ha smosso nulla, nel rapporto tra la Vignali e il suo compagno.

04-06-2019