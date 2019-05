Ivana Icardi lascia il fidanzato per Onestini, Vignali scatenata

L’irruenza del Grande Fratello nell’esistenza di Ivana Icardi è innegabile. Quanto accaduto all’interno della casa più indagata d’Italia tra la sorella di Mauro e Gianmarco Onestini ha scatenato la reazione del di lei fidanzato, il calciatore Luis Fabian Galesio, e uno tsunami di complicazioni sentimentali che solo lunedì sera, con il suo rientro nella casa, si è in parte risolto. Per il piacere della cognata-nemica Wanda Nara (citata da Cristiano Malgioglio, opinionista ed animatore della serata), Ivanaha ammesso il proprio interesse nei riguardi del fratello di Luca Onestini e l’addio al compagno che aveva conosciuto anch’egli all’interno della casa del GF, edizione argentina.

“Ho parlato con mio fidanzato e ora ci siamo ‘staccati’. Io sono una persona sincera, non mi piace che dicano in giro che sono bugiarda. I miei occhi non mentono. Gli ho detto che sono stata tutta la settimana pensando a te. Non dico che sono innamorata di te, ma sono stata tutta la settimana pensando a te”, ha dichiarato in diretta Ivana nell’auspicio di un chiarimento faccia a faccia con Onestini. Nulla di più ingenuo, da parte sua.

Gianmarco non ha manifestato, però, altrettanto pathos nel manifestare i propri sentimenti. Illuminante l’intervento di Barbara d’Urso, che lo ha chiuso nell’angolo del sì o del no. “Provare è un parolone. La risposta è no. È tutto troppo presto, per me. Dovrei conoscerla”, le parole del fratellino di Onestini.

Nulla di certo, insomma. Almeno tra Ivana e Gianmarco, in questa fase del reality, che non risolve i nodi della famiglia Icardi anzi li complica, aggiungendo al duo la cestistaValentina Vignali. La modella e influencer aveva rivelato l’episodio dell’avvicinamento tra i due: un colpo basso secondo Ivana che durante Domenica Live aveva manifestato il proprio astio. Un autentico catfight, di quelli a cui la Vigna ci ha già abituati tra le mura di Cinecittà. Forse è giunto il momento di mettere un filtro e non ci riferiamo a Instagram.

