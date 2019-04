Ivana Icardi si arrende: la grande rivincita di Wanda Nara

La rivincita di Wanda Nara (o Uanda, per dirla alla Barbara d’Urso) inizia da qui, dall’eliminazione di Ivana Icardi dal Grande Fratello, edizione numero 16. L’atteso esito delle nomination è stato quello insperato, soprattutto dall’opinionista Cristiano Malgioglio che si è speso si una difesa non richiesta della giovane Icardidegna del miglior principe del foro televisivo. Per la sorella minore di Mauro, che fino a questo momento non ha preso parte alla diatriba tra cognate, l’ingresso in studio ha coinciso con l’abbraccio e il bacio con il fidanzato, anch’egli calciatore non di primissima fascia, Luis Fabian Galesio.

La presunta fame di fama di cui sarebbe affetta Ivana, stando all’interpretazione delle famose parole ormai scritte su Instagram e spese nell’intervista a Verissimoda Wanda Nara e da quanto asserito dalla di lei avvocata, si conclude così con l’uscita assai prima del previsto dalla casa più spiata d’Italia della giovane modella che nei salotti della d’Urso e nella diretta del GF aveva svelato particolari poco gradevoli della sua vita familiare.

Dal lavoro della madre in lavanderia alla mancanza di comunicazione con il fratello, tutto è stato smentito da Wanda Nara e a suo volta negato da Ivana che ha accusato ripetutamente la cognata di dire falsità. A Malgioglio che l’ha invitata a mandare un messaggio alla acerrima cognata, la Icardi ha risposto: “Già le ho detto tutto quello che c’era da dire. Se non vuole capire, io faccio la mia strada, lei faccia la sua”.

Dicevamo che l’uscita dal GF della Icardi è stata accompagnata da una animata difesa di Malgioglio che, come se fossimo a Uomini e Donne e in presenza della De Filippi, si è alzato e allontanato prendendo tra l’altro la direzione sbagliata per uscire dallo studio. Per Iva Zanicchi, altra spalla della conduttrice, la presunta simpatia di Ivana nei confronti del giovane meraviglioso della casa (Gianmarco Onestini) sarebbe da imputare alle tempeste ormonali che si consumano tra le mure di Cinecittà: “Mettiamola così: lei è innamoratissima e tutto il resto, però una botta e via…”. Quando si dice: la sintesi della Zanicchi.

Wanda Nara celebra l’uscita di Ivana a modo suo. Ha preparato l’asado per Tiki Taka, ha postato su Instagram le foto sensualissime con il marito calciatore che hanno de facto spaccato l’Internet e accompagnato queste immagini ad altre di serenità familiare in compagnia dei suoi bambini. Per lei la famiglia è tutto, come in più di una circostanza, ha ribadito. E adesso, con i riflettori spenti (o quasi) su Ivana ha un motivo in più per godersi il trionfo.

VIRGILIO SPORT | 30-04-2019 10:04