Valentino Rossi, dedica-proposta su Instagram alla sua Francesca

Quarant’anni sono troppo pochi per chiudere con il mondo della MotoGp, ma abbastanza per unirsi alla compagna della vita.

Valentino Rossi ha lasciato una dedica che implica una promessa, su Instagram, per la sua Francesca Sofia Novello, al suo fianco da anni e indiscutibile amore della sua vita.

Per il pilota, pronto ad affrontare i mostri delle ombre che accompagnano una stagione forse meno esaltante del dovuto e che apre un ventaglio di possibilità infinite eppure concrete, è giunta la fase delle domande.

E’ il momento opportuno per dedicarsi ad altro? C’è tempo per impostare una famiglia, dopo tanto motore, gomme, circuiti? Forse sì, se a questa immagine quasi rubata tanto sembra spontanea e autentica diamo un significato, per l’importanza del momento.

Francesca Sofia come modella ha già raggiunto dei livelli di indiscutibile soddisfazione e questo messaggio, breve e intenso, con tanto di foto del bacio durante il matrimonio dell’amico di sempre Uccio vorrebbe dire che qualcosa si muove, che tra i due si prosegue e che si potrebbe andare ben oltre le dichiarazioni social.

VIRGILIO SPORT | 14-10-2019 15:40