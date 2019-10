MotoGp: nervi tesi in Yamaha, un tecnico gela Valentino Rossi

Le difficoltà di Valentino Rossi stanno facendo discutere in Yamaha, ed anche uno storico tecnico come Ramon Forcada, da sempre presenza costante nei box della scuderia giapponese, capo degli ingegneri già con Jorge Lorenzo e Maverick Vinales, ora con Franco Morbidelli nel team satellite Petronas, è pessimista sul futuro del Dottore.

In una intervista a Dazn Forcada ha così parlato del recente cambio di capotecnico del numero 46, che a fine stagione saluterà Galbusera e accoglierà nel team Munoz: "Con questo cambiamento Vale cerca delle motivazioni, è evidente. Non credo che a livello tecnico, pur essendo David Munoz molto bravo, Rossi prenda un tecnico inesperto se ciò che sta cercando non sia la motivazione, che è la stessa cosa che stava cercando quando ha cambiato Jeremy Burgess con Silvano Galbusera".

"Il team Yamaha tiene tutto aperto, puoi provare quello che vuoi e ti danno libertà, ma non credo che cercherà un miglioramento tecnico. E’ la stessa cosa che è successa quando ha cambiato Jeremy. Valentino pensa che siano bloccati e vuole scuotere il box. Come lo fa? Bene, ha preso un ragazzo che è giovane ed ha nuove idee, non perché è tecnicamente migliore".

Sul futuro: "Non so se Rossi smetterà alla fine del 2020, ma ora gli rimane un anno di contratto e per un anno non ingaggi qualcuno per motivi tecnici. Ma la verità è che non lo so, perché non ho parlato con lui".

Forcada è perentorio sulle possibilità di titolo di Valentino: "Vincere ancora un Mondiale? No. Una gara? E' difficile da dire. E’ difficile che vinca una gara sull’asciutto. Può vincere una gara particolare, ma con i giovani che stanno arrivando, con la velocità che hanno, vincere una gara in condizioni normali è complicato".

"Può anche succedere, perché lui sa guidare. La chiave è nel cambiamento tecnico e di motivazioni di cui abbiamo parlato. Bisogna vedere se quello che trova sarà abbastanza".

SPORTAL.IT | 10-10-2019 12:21